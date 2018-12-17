Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 17.12.2018: Ein Schwimmbad für Jack
20 Min.Folge vom 17.12.2018
Jeff aus Sarasota, Florida, hat mit seinen Eltern und seinem Bruder sieben Millionen Dollar gewonnen. Zwei Traumhäuser sind schon gefunden: eine schicke Junggesellenbude für Jack und ein schönes Domizil für Mom und Dad. Nun ist der Jüngste an der Reihe und wird von David Bromstad bei der Immobiliensuche unterstützt. Jeff will seine Strandbude gegen ein großzügiges Haus im Ranch-Stil eintauschen, in dem er auch seine Familie beherbergen kann. Es soll vier Schlafzimmer, drei Bäder sowie ein Schwimmbad haben und außerdem in der Nähe des Flughafens Tampa liegen, weil Jeff viel reist. Mit 500.000 Dollar Budget macht sich Bromstad auf die Suche.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.