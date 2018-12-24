Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 24.12.2018: Mom’s Millionen
21 Min.Folge vom 24.12.2018
Kunsthandwerkerin Sandy und ihr Sohn Teddy teilen sich Mamas Zwei-Zimmer-Wohnung in der Nähe von Ponte Vedra Beach, Florida. Die beiden stehen sich nahe, doch als Sandy eine Million Dollar mit einem Rubbellos gewinnt, möchte sie ein Haus für sich allein. Ihr 32-jähriger Sprössling kann dann in der alten Wohnung bleiben. Die frisch gebackene Millionärin wünscht sich ein geräumiges Eigenheim, in dem sie ihre künstlerischen Träume ausleben kann: drei Schlafzimmer, zwei Bäder, ein Büro, eine schöne Aussicht und eine Doppelgarage für ihre Werkstatt - mehr braucht Sandy nicht zum Glück. Wird sie ihre Traumimmobilie für 300.000 Dollar bekommen?
