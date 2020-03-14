Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 14.03.2020: Winter in Montana
22 Min.Folge vom 14.03.2020
Eine Million Dollar wartet darauf, von einer siebenköpfigen Familie ausgegeben zu werden! Lotto-Gewinner Daniel und Marsha können sich nun endlich ihr Traumhaus für die ganze Familie leisten. Das einzige Problem: Daniel hätte gerne eine riesige Ranch mit Tieren, Marsha ein Ranch-Haus. David Bromstad macht sich auf die Suche nach Immobilien, um den beiden Grundstücke in verschiedenen Größen zu zeigen.
Genre:Reality, Haus und Garten
