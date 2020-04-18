Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Keinen Cent mehr

HGTV
Keinen Cent mehr

Keinen Cent mehrJetzt kostenlos streamen

Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 18.04.2020: Keinen Cent mehr

21 Min.

Adam gewann mit einem Los eine Million Dollar. Jetzt wird die Wunschimmobilie für ihn und seine Frau Wirklichkeit. Sie suchen nach ihrem Traumhaus in Ohio, wo sie eine Familie gründen können. David Bromstad liebt den Mittleren Westen und erkundet die fabelhaften Viertel, in denen das glückliche Paar Wurzeln schlagen möchte.

