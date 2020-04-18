Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 18.04.2020: Keinen Cent mehr
21 Min.Folge vom 18.04.2020
Adam gewann mit einem Los eine Million Dollar. Jetzt wird die Wunschimmobilie für ihn und seine Frau Wirklichkeit. Sie suchen nach ihrem Traumhaus in Ohio, wo sie eine Familie gründen können. David Bromstad liebt den Mittleren Westen und erkundet die fabelhaften Viertel, in denen das glückliche Paar Wurzeln schlagen möchte.
Genre:Reality, Haus und Garten
