HGTVFolge vom 02.05.2020
22 Min.Folge vom 02.05.2020

David Bromstad hilft den frisch gebackenen Gewinnern, ihr Traumhaus zu finden. Die fünfköpfige Familie investierte einen Teil des Geldes in einen Lebensmittelladen, den Rest geben sie für ein größeres Haus mit hohen Decken und einer Ankleide aus. Bromstad wendet sich an einen Immobilienmakler aus Texas, um das perfekte Objekt zu finden.

