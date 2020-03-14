Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 14.03.2020: Zauberer sucht Eigenheim
22 Min.Folge vom 14.03.2020
Von der Gästecouch zum Traumhaus: Anthony lebte bei seinem Sohn und seiner Schwiegertochter in Louisiana und schlief auf der Couch. Dann gewann er zwei Millionen Dollar. David Bromstad sucht nach einem eigenen Haus für den glücklichen Gewinner, der sich jetzt alles leisten kann. Wie stellt der Zauberer Anthony sich sein neues Leben vor?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.