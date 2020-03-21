Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 21.03.2020: Freunde für's Leben
21 Min.Folge vom 21.03.2020
Ein Rubbellos verändert das Leben von Carl und seiner Frau Cheryl. Nach dem Vorbild des Hauses von Freunden soll David Bromstad für das Paar eine beschauliche Immobilie mit offenem Raumkonzept in Florida finden. Sie rechnen mit 200.000 Dollar, obwohl ihr Gewinn weitaus mehr hergeben würde.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.