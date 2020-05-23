Das Traumhaus in Spring Hill Jetzt kostenlos streamen
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 23.05.2020: Das Traumhaus in Spring Hill
22 Min.Folge vom 23.05.2020
Patty wurde dank eines Rubbelloses zur Millionärin! Sie beauftragt David Bromstad, Ausschau nach einem Traumhaus in dem noblen Vorort Spring Hill in Florida zu halten. Der Haus-Profi zeigt ihr fabelhafte Häuser und erkundet nebenbei die Gegend in Florida, die als „Adventure Coast“ bekannt ist.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.