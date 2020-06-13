Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 13.06.2020: Lebenslanger Reichtum
22 Min.Folge vom 13.06.2020
Ein Lottospieler gewann glatte sieben Millionen Dollar, nachdem er drei Jahre lang auf die gleichen Zahlen setzte. Anstatt sich selbst eine Villa zu kaufen, schickt er David Bromstad auf die Suche nach einem Haus für seine Mutter. Er soll ein Anwesen in Texas finden, in dem sie ihre Rente genießen kann.
