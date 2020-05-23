Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 23.05.2020: Der 50er-Jahre-Fanatiker
21 Min.Folge vom 23.05.2020
Bevor Brenda und Jesse Millionen gewannen, lebten sie in einer kleinen Wohnung in Columbus, Ohio. Mit dem Gewinn können sie größer planen. Mit David Bromstad begeben sie sich sich auf eine emotionale und unvergessliche Reise bei der Suche nach ihrem Traumhaus im Stil der 50er-Jahre.
