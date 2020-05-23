Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Das Haus am See

HGTVFolge vom 23.05.2020
Das Haus am See

Das Haus am SeeJetzt kostenlos streamen

Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 23.05.2020: Das Haus am See

21 Min.Folge vom 23.05.2020

Ein Los für fünf Dollar bescherte einem New Yorker Ehepaar einen Gewinn von einer Million Dollar. Das Geld wollen sie in ihren jahrelangen Traum investieren, ein zweites Zuhause am Oneida Lake zu besitzen. David Bromstad nimmt die Herausforderung an, ein Haus zu finden, das die lange Wunschliste und das Budget des Paares erfüllt.

