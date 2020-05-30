Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 30.05.2020: Der Traum von New Jersey
22 Min.Folge vom 30.05.2020
Ein ehemaliges Polizistenpaar gewann eine ordentliche Summe im Lotto. Sie investieren das Geld in ein neues Zuhause für sich und ihre fünf Kinder. Der Immobilienexperte David Bromstad begibt sich auf die Suche nach einem großen Haus, das zur Familie passt und ihren extrem hohen Erwartungen entspricht.
Genre:Reality, Haus und Garten
