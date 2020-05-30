Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Der Traum von New Jersey

HGTVFolge vom 30.05.2020
Der Traum von New Jersey

Der Traum von New JerseyJetzt kostenlos streamen

Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 30.05.2020: Der Traum von New Jersey

22 Min.

Ein ehemaliges Polizistenpaar gewann eine ordentliche Summe im Lotto. Sie investieren das Geld in ein neues Zuhause für sich und ihre fünf Kinder. Der Immobilienexperte David Bromstad begibt sich auf die Suche nach einem großen Haus, das zur Familie passt und ihren extrem hohen Erwartungen entspricht.

