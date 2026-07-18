Jahre, die Geschichte schrieben: 1977 - Star Wars, Elvis und ConcordeJetzt kostenlos streamen
Jahre, die Geschichte schrieben
Folge 1: Jahre, die Geschichte schrieben: 1977 - Star Wars, Elvis und Concorde
44 Min.Folge vom 18.07.2026
Ein Jahr voller Gegensätze: Während Königin Elizabeth II. ihr Silbernes Thronjubiläum feierte, Star Wars Kinogeschichte schrieb und das legendäre Studio 54 eröffnete, erschütterten Terror, Gewalt und der Tod von Elvis Presley die Welt. Die Dokumentation blickt auf ein Jahr zurück, das von bahnbrechenden Ereignissen, großen Triumphen und dramatischen Wendepunkten geprägt war. Bildquelle: ORF/ZDF/MMXXI CURIOSITY INC/
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