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Jahre, die Geschichte schrieben

Jahre, die Geschichte schrieben: 1977 - Star Wars, Elvis und Concorde

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 18.07.2026
Jahre, die Geschichte schrieben: 1977 - Star Wars, Elvis und Concorde

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Jahre, die Geschichte schrieben

Folge 1: Jahre, die Geschichte schrieben: 1977 - Star Wars, Elvis und Concorde

44 Min.Folge vom 18.07.2026

Ein Jahr voller Gegensätze: Während Königin Elizabeth II. ihr Silbernes Thronjubiläum feierte, Star Wars Kinogeschichte schrieb und das legendäre Studio 54 eröffnete, erschütterten Terror, Gewalt und der Tod von Elvis Presley die Welt. Die Dokumentation blickt auf ein Jahr zurück, das von bahnbrechenden Ereignissen, großen Triumphen und dramatischen Wendepunkten geprägt war. Bildquelle: ORF/ZDF/MMXXI CURIOSITY INC/

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