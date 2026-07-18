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Jahre, die Geschichte schrieben

Jahre, die Geschichte schrieben: 1981 - Diana, Reagan und der Papst

ORF IIIStaffel 1Folge 2vom 18.07.2026
Jahre, die Geschichte schrieben: 1981 - Diana, Reagan und der Papst

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Jahre, die Geschichte schrieben

Folge 2: Jahre, die Geschichte schrieben: 1981 - Diana, Reagan und der Papst

44 Min.Folge vom 18.07.2026

Ein Jahr zwischen royaler Traumhochzeit, politischen Erschütterungen und historischen Meilensteinen. Während Prinz Charles und Lady Diana mit ihrer Hochzeit Millionen Menschen begeisterten, entgingen Ronald Reagan und Papst Johannes Paul II. nur knapp Attentaten. Die NASA startete mit dem Space Shuttle Columbia eine neue Ära der Raumfahrt, während die Welt um Reggae-Legende Bob Marley trauerte. Bildquelle: ORF/ZDF/MMXXI CURIOSITY INC/

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