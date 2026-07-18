Jahre, die Geschichte schrieben: 1981 - Diana, Reagan und der PapstJetzt kostenlos streamen
Jahre, die Geschichte schrieben
Folge 2: Jahre, die Geschichte schrieben: 1981 - Diana, Reagan und der Papst
44 Min.Folge vom 18.07.2026
Ein Jahr zwischen royaler Traumhochzeit, politischen Erschütterungen und historischen Meilensteinen. Während Prinz Charles und Lady Diana mit ihrer Hochzeit Millionen Menschen begeisterten, entgingen Ronald Reagan und Papst Johannes Paul II. nur knapp Attentaten. Die NASA startete mit dem Space Shuttle Columbia eine neue Ära der Raumfahrt, während die Welt um Reggae-Legende Bob Marley trauerte. Bildquelle: ORF/ZDF/MMXXI CURIOSITY INC/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Jahre, die Geschichte schrieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3