Staffel 1Folge 3vom 18.07.2026
Jahre, die Geschichte schrieben: 1989 - Freiheit in Berlin, Gewalt in PekingJetzt kostenlos streamen
Jahre, die Geschichte schrieben
Folge 3: Jahre, die Geschichte schrieben: 1989 - Freiheit in Berlin, Gewalt in Peking
44 Min.Folge vom 18.07.2026
Das Jahr 1989 veränderte die Welt nachhaltig: Der Fall der Berliner Mauer besiegelte das Ende der Teilung Europas, während in China die Proteste am Tiananmen-Platz brutal niedergeschlagen wurden. Umweltkatastrophen, politische Konflikte und gesellschaftliche Umbrüche prägten das Jahr. Gleichzeitig wurde mit der Idee des World Wide Web ein neues digitales Zeitalter eingeläutet. Bildquelle: ORF/ZDF/MMXXI CURIOSITY INC/
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