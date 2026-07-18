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Jahre, die Geschichte schrieben

Jahre, die Geschichte schrieben: 1997 - Dianas Tod, Hongkongs Rückkehr

ORF IIIStaffel 1Folge 4vom 18.07.2026
Jahre, die Geschichte schrieben: 1997 - Dianas Tod, Hongkongs Rückkehr

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Jahre, die Geschichte schrieben

Folge 4: Jahre, die Geschichte schrieben: 1997 - Dianas Tod, Hongkongs Rückkehr

44 Min.Folge vom 18.07.2026

Ein Jahr voller historischer Momente und großer Emotionen: Während die Welt um Prinzessin Diana trauerte, sorgten das Klonschaf Dolly, die Geburt der Harry-Potter-Erfolgsgeschichte und das Ende der britischen Herrschaft in Hongkong für Schlagzeilen. Mit dem Kyoto-Protokoll, einem Überschallrekord und dem Kinophänomen „Titanic“ schrieb das Jahr ebenfalls Geschichte. Bildquelle: ORF/ZDF/MMXXI CURIOSITY INC/

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