Jahrzehnte in Rot Weiß Rot: Die 30er Jahre - Wirtschaftskrise und WunderteamJetzt kostenlos streamen
Jahrzehnte in Rot Weiß Rot
Folge 2: Jahrzehnte in Rot Weiß Rot: Die 30er Jahre - Wirtschaftskrise und Wunderteam
Das österreichische Fußball-"Wunderteam" eilt von Sieg zu Sieg, während die Weltwirtschaftskrise Österreich mit aller Gewalt erfasst. Bis zu 600.000 Menschen sind arbeitslos, viele davon "ausgesteuert", also ohne Arbeitslosengeld. Sie leben von Almosen und scheinen nicht einmal mehr in der Arbeitslosenstatistik auf, so als ob der Staat sie aufgegeben hätte. Eine Folge von Verzweiflung und Zukunftsangst ist politische Gewalt: 1933 Ausschaltung des Parlaments und Ende der Demokratie durch Bundeskanzler Engelbert Dollfuß; 1934 Bürgerkrieg, NS-Putsch und Dollfuß-Mord. Die Olympischen Spiele 1936 in Garmisch-Partenkirchen und in Berlin werden von den Nationalsozialisten massiv für Propagandazwecke genutzt. Mit dem Tonfilm beginnt auch die Zeit der Schlagermusik, auf Schellack und Grammophon in vielen Wohnzimmern in ganz Österreich. 1938 endet mit dem "Anschluss" die Unabhängigkeit Österreichs. Eine nationalsozialistische Propagandawelle rollt durch über das Land, es beginnen Verhaftungen von politischen Gegnern und Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung.
