Jahrzehnte in Rot Weiß Rot
Folge 3: Jahrzehnte in Rot Weiß Rot: Die 40er Jahre - Trauma und Hoffnung
51 Min.Folge vom 29.12.2024
Der ORF setzt seine Erfolgs-Serie der „Jahrzehnte in Rot-Weiß-Rot“ fort. Nach der Zweiten Republik folgen 2024 die Jahrzehnte der Ersten Republik: die 20er Jahre mit Charleston und Bubikopf, die 30er Jahre zwischen Weltwirtschaftskrise, Wunderteam und Nationalsozialismus und die 40er Jahre mit Weltkrieg, Befreiung, wieder Frieden und Demokratie. Cornelius Obonya, Erika Pluhar, Georg Stefan Troller, Ursula Strauss, Tarek Leitner, Herbert Prohaska und viele andere Österreicherinnen und Österreicher erzählen, wie ihre Familien diese drei Jahrzehnte erlebten. Jahrzehnte, in denen sich das Leben der Menschen radikal veränderte. Bildquelle: ORF
