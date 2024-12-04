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Jahrzehnte in Rot Weiß Rot

Jahrzehnte in Rot Weiß Rot: Die 80er Jahre - Die Skandalrepublik

ORF2Staffel 1Folge 4vom 04.12.2024
Jahrzehnte in Rot Weiß Rot: Die 80er Jahre - Die Skandalrepublik

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Folge 4: Jahrzehnte in Rot Weiß Rot: Die 80er Jahre - Die Skandalrepublik

51 Min.Folge vom 04.12.2024

Die 80er Jahre sind das Jahrzehnt der Krisen und Skandale. Bruno Kreisky tritt 1983 zurück, sein Erbe zerbröselt. Stahlkrise, Konjunktur-Einbrüche und internationale Rezession beenden den österreichischen Weg in der Wirtschaftspolitik. Die nachfolgende sozial-liberale Koalition aus SPÖ und FPÖ ist recht häufig mit der Beseitigung von Problemen beschäftigt: Hainburgkonflikt, Waldheimaffäre, Weinskandal. Dazu kommen die Auswirkungen der Atomkatastrophe von Tschernobyl. Mitte der 80er Jahre beginnt das Computerzeitalter. Am Ende des Jahrzehnts steht eine neue globale Ordnung: Ostblock und Warschauer Pakt brechen zusammen. Bildquelle: ORF

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