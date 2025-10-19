Jamas Stipsits
Folge 1: Jamas Stipsits
52 Min.Folge vom 19.10.2025
„Wahlgrieche“, Kabarettist, Schauspieler und Autor Thomas Stipsits geht in der Doku auf eine persönliche Reise zu prägenden Orten seines Lebens: Von der Bühne in Tulln über das Burgenland bis zu seinem persönlichen Rückzugsort auf der griechischen Insel Karpathos. Bildquelle: ORF/E&A Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Jamas Stipsits
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0