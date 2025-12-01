Jamie kocht Italien
Folge 6: Rinderbäckchen-Ragout
46 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 6
Diesmal verschlägt es Jamie in die Toskana. Hier probiert er Spezialitäten der rustikalen Küche. Nonna Miriam zeigt ihm ein tolles Schmorbratengericht mit hausgemachter Pasta, das zum Nachkochen einlädt. Außerdem bereitet Jamie eine ultimative Bolognese zu und grillt Steaks nach toskanischer Art. Anschließend verrät ihm Elena ein besonderes Familienrezept.
Genre:Kochen, Reise
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.
Enthält Produktplatzierungen