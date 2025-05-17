Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 2vom 17.05.2025
265 Min.Folge vom 17.05.2025

Die beiden Entertainer Olli Schulz und Jan Böhmermann waren wieder im Einsatz und kommentierten für FM4 gewohnt satirisch das Finale des Eurovision Song Contest aus Basel.

