Folge 2: Jan Böhmermann und Olli Schulz kommentieren für FM4 den ESC
265 Min.Folge vom 17.05.2025
Die beiden Entertainer Olli Schulz und Jan Böhmermann waren wieder im Einsatz und kommentierten für FM4 gewohnt satirisch das Finale des Eurovision Song Contest aus Basel.
