Jazz Gitti - Das Leben a Wunda
1 StaffelAb 0
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Jazz Gitti - Das Leben a Wunda
Frech, direkt und mit viel Charme ist Jazz Gitti aus der österreichischen Musikszene nicht wegzudenken. In den 1990ern gelang ihr mit "A Wunda" und "Kränk di ned" der Durchbruch, später wurde sie auch im Fernsehen, etwa in Tohuwabohu und bei Dancing Stars, einem breiten Publikum bekannt. Ihr bewegtes Leben zwischen Israel und Wien beleuchtet die Doku anhand prägender Stationen.
Genre:Dokumentation, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3
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