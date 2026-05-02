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Jazz Gitti - Das Leben a Wunda
Folge 1: Jazz Gitti - Das Leben a Wunda
49 Min.Folge vom 02.05.2026
Frech, direkt und mit viel Charme ist Jazz Gitti aus der österreichischen Musikszene nicht wegzudenken. In den 1990ern gelang ihr mit "A Wunda" und "Kränk di ned" der Durchbruch, später wurde sie auch im Fernsehen, etwa in Tohuwabohu und bei Dancing Stars, einem breiten Publikum bekannt. Ihr bewegtes Leben zwischen Israel und Wien beleuchtet die Doku anhand prägender Stationen. Bildquelle: ORF/Andreas Friess
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Jazz Gitti - Das Leben a Wunda
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