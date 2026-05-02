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Jazz Gitti - Das Leben a Wunda

Jazz Gitti - Das Leben a Wunda

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 02.05.2026
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Jazz Gitti - Das Leben a Wunda

Folge 1: Jazz Gitti - Das Leben a Wunda

49 Min.Folge vom 02.05.2026

Frech, direkt und mit viel Charme ist Jazz Gitti aus der österreichischen Musikszene nicht wegzudenken. In den 1990ern gelang ihr mit "A Wunda" und "Kränk di ned" der Durchbruch, später wurde sie auch im Fernsehen, etwa in Tohuwabohu und bei Dancing Stars, einem breiten Publikum bekannt. Ihr bewegtes Leben zwischen Israel und Wien beleuchtet die Doku anhand prägender Stationen. Bildquelle: ORF/Andreas Friess

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