Jedermann
1 StaffelAb 0
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Jedermann
Seit 1920 gehört Hofmannsthals "Jedermann" zum Zentrum der Salzburger Festspiele. Die Neuinszenierung 2024 von Robert Carsen verbindet symbolstarke Bilder mit moderner Deutung und rückt die zeitlosen Fragen nach Reichtum, Schuld, Vergänglichkeit und Erlösung ins Heute. Philipp Hochmair überzeugt als verletzlicher, intensiver Jedermann, Deleila Piasko als selbstbewusste Buhlschaft. Die gefeierte Produktion zum Festspielauftakt.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3
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