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Jedermann

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ORF IIIStaffel 1Folge 4vom 11.07.2026
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Folge 4: Jedermann

116 Min.Folge vom 11.07.2026

Robert Carsens gefeierte Neuinszenierung von 2024 des "Jedermann" bei den Salzburger Festspielen beeindruckte mit starken Bildern und rückte die zeitlosen Fragen nach Reichtum, Schuld, Vergänglichkeit und Erlösung eindringlich ins Heute. Mit Philipp Hochmair als intensivem Jedermann und Deleila Piasko als selbstbewusster Buhlschaft war der Festspielklassiker ein bewegendes Theatererlebnis. Heuer spielt Roxane Duran die Buhlschaft. Sie übernimmt die Rolle erstmals und tritt die Nachfolge von Deleila Piasko an. Philipp Hochmair bleibt weiterhin als Jedermann auf der Bühne. Bildquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling

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