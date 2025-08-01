JedermannJedefrau - Das Salzburger Festspielmagazin 2025: Folge 2Jetzt kostenlos streamen
JedermannJedefrau
Folge 2: JedermannJedefrau - Das Salzburger Festspielmagazin 2025: Folge 2
Festspielzeit über Kunst, Kultur, Wissenswertes und Aktuelles. Es informiert über das Geschehen auf und hinter den zahlreichen Festspielbühnen der Mozart-Stadt und liefert spannende Ausblicke auf die kommenden Produktionen sowie Ereignisse. "JedermannJedefrau" blickt auch heuer wieder hinter die Kulissen und vervollständigt mit persönlichen Geschichten den Rundumblick auf das weltbekannte Festival. In der zweiten Ausgabe des Festspielmagazins wird den Fragen nachgegangen, warum das Schauspiel ‚Le Passé' nicht jugendfrei ist und warum in diesem Jahr die Counter Tenöre bei den Festspielproduktionen eine große Rolle spielen. Außerdem beobachten wir die Reaktionen von Jedermann-Darsteller Philipp Hochmair, wenn er sich während der Festspielnächte auf dem Kapitelplatz unter das Publikum mischt und dabei auf der Leinwand seiner eigenen Rolle als Jedermann in der Inszenierung des Vorjahres begegnet.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick