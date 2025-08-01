Zum Inhalt springenBarrierefrei
JedermannJedefrau

JedermannJedefrau - Das Salzburger Festspielmagazin 2025: Folge 2

ORF2Staffel 1Folge 2vom 01.08.2025
JedermannJedefrau - Das Salzburger Festspielmagazin 2025: Folge 2

JedermannJedefrau

Folge 2: JedermannJedefrau - Das Salzburger Festspielmagazin 2025: Folge 2

22 Min.Folge vom 01.08.2025

Festspielzeit über Kunst, Kultur, Wissenswertes und Aktuelles. Es informiert über das Geschehen auf und hinter den zahlreichen Festspielbühnen der Mozart-Stadt und liefert spannende Ausblicke auf die kommenden Produktionen sowie Ereignisse. "JedermannJedefrau" blickt auch heuer wieder hinter die Kulissen und vervollständigt mit persönlichen Geschichten den Rundumblick auf das weltbekannte Festival. In der zweiten Ausgabe des Festspielmagazins wird den Fragen nachgegangen, warum das Schauspiel ‚Le Passé' nicht jugendfrei ist und warum in diesem Jahr die Counter Tenöre bei den Festspielproduktionen eine große Rolle spielen. Außerdem beobachten wir die Reaktionen von Jedermann-Darsteller Philipp Hochmair, wenn er sich während der Festspielnächte auf dem Kapitelplatz unter das Publikum mischt und dabei auf der Leinwand seiner eigenen Rolle als Jedermann in der Inszenierung des Vorjahres begegnet.

