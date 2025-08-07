Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 3vom 07.08.2025
15 Min.Folge vom 07.08.2025

Das Salzburger Festspielmagazin "JedermannJedefrau", berichtet an fünf Freitagen während der Festspielzeit über Kunst, Kultur, Wissenswertes und Aktuelles. Es informiert über das Geschehen auf und hinter den zahlreichen Festspielbühnen der Mozart-Stadt und liefert spannende Ausblicke auf die kommenden Produktionen sowie Ereignisse. "JedermannJedefrau" blickt auch heuer wieder hinter die Kulissen und vervollständigt mit persönlichen Geschichten den Rundumblick auf das weltbekannte Festival. In der dritten Ausgabe des Festspielmagazins wirft Modeexpertin Martina Reuter einen Blick auf die Trends am Red Carpet. Außerdem sehen wir uns an, wie präsent und aktiv die Opernstars auf Social Media unterwegs sind.

