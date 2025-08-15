JedermannJedefrau - Das Salzburger Festspielmagazin 2025 - Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Das Salzburger Festspielmagazin "JedermannJedefrau", berichtet an fünf Freitagen während der Festspielzeit über Kunst, Kultur, Wissenswertes und Aktuelles. Es informiert über das Geschehen auf und hinter den zahlreichen Festspielbühnen der Mozart-Stadt und liefert spannende Ausblicke auf die kommenden Produktionen sowie Ereignisse. "JedermannJedefrau" blickt auch heuer wieder hinter die Kulissen und vervollständigt mit persönlichen Geschichten den Rundumblick auf das weltbekannte Festival. In der dritten Ausgabe des Festspielmagazins wirft Modeexpertin Martina Reuter einen Blick auf die Trends am Red Carpet. Außerdem sehen wir uns an, wie präsent und aktiv die Opernstars auf Social Media unterwegs sind.
