JedermannJedefrau - Das Salzburger Festspielmagazin 2025: Folge 5

ORF2Staffel 1Folge 5vom 22.08.2025
15 Min.Folge vom 22.08.2025

Das Salzburger Festspielmagazin „JedermannJedefrau“ begleitet die Festspielzeit mit Berichten rund um Kunst, Kultur, Aktuelles und Wissenswertes. Es bietet Einblicke in das Geschehen auf und hinter den zahlreichen Bühnen der Mozartstadt und gewährt spannende Vorschauen auf kommende Produktionen und Ereignisse. Auch in diesem Jahr öffnet „JedermannJedefrau“ den Blick hinter die Kulissen und ergänzt das Festivalpanorama mit persönlichen Geschichten, die das weltbekannte Kulturereignis aus einer besonderen Perspektive erlebbar machen.

