Staffel 1Folge 1vom 06.06.2026
Jeff & ein paar EhrenmordeJetzt kostenlos streamen
Jeff & Some Aliens
Folge 1: Jeff & ein paar Ehrenmorde
21 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 16
Nachdem Jeff versehentlich einen Alien auf dem Planeten Azuria getötet hat, muss er einen Menschen auf der Erde umbringen, um einen intergalaktischen Krieg zu verhindern.
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Alle Staffeln im Überblick
Jeff & Some Aliens
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Comedy Central Germany & © Season 1: Comedy Central