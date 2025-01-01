JENKE.
Jenke von Wilmsdorff ist immer auf der Suche nach Antworten. In der ProSieben-Reihe "JENKE." geht er gesellschaftlich relevanten Fragen nach. Dafür lässt er sich auf spannende und extreme Experimente ein, die ihn an seine Grenzen führen.
Jenke von Wilmsdorff geht in seiner Sendung Jenke. regelmäßig an seine persönlichen und die gesellschaftlichen Grenzen. Doch was treibt den langjährigen Journalisten an, ans Limit seiner Kräfte zu gehen? Er ist immer auf der Suche nach Antworten und getrieben durch seine Neugier auf Grenzerfahrungen. Dafür lässt er sich im TV auf ebenso spannende wie extreme Experimente ein.
Jenkes Experimente im Überblick
Das Schönheits-Experiment: Unter dem Motto “Für immer jung - Aber zu welchem Preis?” lässt sich Jenke die Haut straffen und pflegt einen makellosen Teint. In 100 Tagen möchte er 20 Jahre jünger aussehen und greift dabei auf radikale und schmerzhafte Methoden zurück.
Das Experiment Psyche: In Deutschland sind jährlich ca. 30% der Menschen von einer psychischen Erkrankung betroffen. Das bewegt Jenke dazu, im Selbstexperiment nachzuforschen, wie schnell unsere Psyche beeinflusst wird. Dazu begibt er sich in die soziale Isolation, gibt die Kontrolle ab und setzt sich ausschließlich schlechten Nachrichten aus. Auf unbestimmte Zeit lebt er alleine in einer abgeschotteten Wohnung.
Das Klima-Experiment: Im Rahmen der Green Seven Week 2022 von ProSieben versetzt sich der TV-Journalist in das Jahr 2050. Dort herrschen jene Bedingungen, die Wissenschaftler prophezeit haben, wenn der Klimawandel wie bisher fortschreitet.
Das Shopping-Experiment: Jenke fragt sich, ob kaufen wirklich glücklich macht. In dieser Folge setzt sich Jenke mit dem Thema Konsum auseinander. Dafür verzichtet er auf seinen Besitz und lebt mit nur 100 Gegenständen. Welche und wie viele Dinge besitzen wir, die wir gar nicht brauchen? Warum kaufen wir Dinge, die wir nicht benötigen?
Das Food-Experiment: Das Jenke-Experiment in Folge zwei der zweiten Staffel widmet sich den versteckten Schadstoffen in unserem Essen. Wie hoch ist die Schadstoffbelastung in unseren Nahrungsmitteln, wie gesund sind vermeintlich gesunde Lebensmittel? Mehrere Wochen ernährt sich Wilmsdorff nur von den am stärksten belasteten Lebensmitteln und protokolliert die Auswirkungen auf den Körper.
Der Talk danach
Nach Ausstrahlung der Jenke-Experimente spricht der Grenz-Journalist in Jenke.Live - Der Talk Danach mit Moderatorin Viviane Geppert über seine Erfahrungen, Erkenntnisse und Meinungen zu dem Thema und bringt Gäste mit, die ihn während des jeweiligen Experiments begleitet haben.
Doch Jenke wäre nicht Jenke, wenn er sich mit seinen Selbstexperimenten zufrieden gibt. Mittlerweile ist er auch in das Crime-Business eingestiegen und trifft in Jenke.Crime (ehemalige) Verbrecher*innen und begibt sich auf die Suche nach den (Ab)Gründen ihrer begangenen Taten. Er befragt sie, wie sie heute zu ihrer Tat stehen und wie sie mit ihrem Lebens als verurteilte*r Verbrecher*in umgehen.
