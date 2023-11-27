JENKE. Das Zucker-Experiment: Wie krank macht Zucker?Jetzt kostenlos streamen
JENKE.
Folge vom 27.11.2023: JENKE. Das Zucker-Experiment: Wie krank macht Zucker?
106 Min. Folge vom 27.11.2023 Ab 12
In seinem neuen Experiment testet Jenke von Wilmsdorff es selbst: Wie wirkt sich übermäßiger Zucker-Konsum binnen kürzester Zeit auf seine Gesundheit und auf sein Gemüt aus? Und was macht der Verzicht auf Zucker mit uns? Der Fernsehjournalist konsumiert täglich ein Kilogramm Zucker. Die schnellen und umfassenden Folgen überraschen auch den erfahrenen Selbstexperimentator. Hinweis der "JENKE."-Redaktion: Die Sendung wurde zwischenzeitlich überarbeitet.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2020
Copyrights:© DPU GmbH