Folge vom 28.04.2025: JENKE. EXPERIMENT. Unsterblich. Tipps ERNÄHRUNG
14 Min. Ab 12
Können wir durch Ernährung unsere Lebensuhr zurückdrehen? Wer wirklich lange leben will, sollte die Basics beachten, die den größten Unterschied machen: Wie wir schlafen, was wir essen und wie wir uns bewegen. Hier kommen Jenkes Erfahrungen zur Ernährung.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2020
