Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
JENKE. REPORT.

JENKE. REPORT. Der Traum vom schnellen Geld - Wie werde ich reich?

ProSiebenFolge vom 03.11.2025
JENKE. REPORT. Der Traum vom schnellen Geld - Wie werde ich reich?

JENKE. REPORT. Der Traum vom schnellen Geld - Wie werde ich reich?Jetzt kostenlos streamen

JENKE. REPORT.

Folge vom 03.11.2025: JENKE. REPORT. Der Traum vom schnellen Geld - Wie werde ich reich?

90 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12

Millionen Menschen träumen vom schnellen Reichtum - und genau diesem Traum widmet Jenke von Wilmsdorff seinen Report. Im Internet werden Daytrading, Dropshipping oder Kryptowährungen als sichere Wege zu großem Geld beworben. Wem kann man trauen? Wie sicher sind solche Modelle? Lohnt es, sein Geld mit Tipps von Social Media zu investieren?

Alle verfügbaren Folgen