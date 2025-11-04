Midcentury-Modern im neuen GlanzJetzt kostenlos streamen
Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Folge vom 04.11.2025: Midcentury-Modern im neuen Glanz
44 Min.Folge vom 04.11.2025
Die Marrs nehmen sich ein weitläufiges Haus aus den 1950er-Jahren vor, das dringend frischen Wind braucht. Mit viel Gespür für Details wollen sie Küche, Schlafzimmer und Bäder modernisieren, ohne den Charme des Hauses zu zerstören. Doch plötzlich stoßen sie auf ein gefährliches Problem, das das gesamte Projekt ins Wanken bringen könnte.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.