Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Folge vom 21.10.2025: 24 Stunden für einen guten Zweck
44 Min.
Das Marrs-Team tritt mit einer großen Mission an: Innerhalb von nur 24 Stunden soll das Haus einer Familie renoviert werden, die mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Gemeinsam mit Freiwilligen nehmen Dave und Jenny Wind und Wetter in Kauf, um der Familie nicht nur ein Zuhause, sondern auch Hoffnung und Unterstützung zu schenken.
