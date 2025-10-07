Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

HGTVFolge vom 07.10.2025
45 Min.Folge vom 07.10.2025

Dave und Jenny renovieren ein Haus aus den 50er-Jahren, das einst dem Großvater gehörte. Das Gebäude steckt voller Erinnerungen, weist aber auch große Schäden wie weitreichende Holzfäule auf. Mit viel Fingerspitzengefühl wollen die Marrs die historischen Details bewahren und zugleich moderne Akzente setzen. So entsteht ein Zuhause, das Vergangenheit und Gegenwart harmonisch vereint.

