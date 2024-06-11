Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Folge vom 11.06.2024: Das Baumhaus am See
45 Min.Folge vom 11.06.2024
Ein Ehepaar und seine kleine Tochter wollen ihr dreistöckiges Haus aus der Mitte des Jahrhunderts am See renovieren. Von der Eingangstür über die Küche bis hin zum Badezimmer soll das Haus modernisiert und im Mid-Century-Stil neu eingerichtet werden. Im Haus gibt es eindeutige Sicherheitsbedenken, und so versuchen Dave und Jenny, die Drehungen und Wendungen der dringend benötigten Renovierung zu meistern.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
