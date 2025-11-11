Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

Pub-Vibes für den Partykeller

HGTVFolge vom 11.11.2025
Pub-Vibes für den Partykeller

Pub-Vibes für den PartykellerJetzt kostenlos streamen

Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

Folge vom 11.11.2025: Pub-Vibes für den Partykeller

45 Min.Folge vom 11.11.2025

Eine Familie hat sich mit einem Seehaus ihren Traum erfüllt und möchte nun den Keller völlig neu gestalten. Dave und Jenny bekommen freie Hand und verwandeln den tristen Raum in eine stimmungsvolle Location. Inspiriert von britischen Pubs entsteht ein Ort für Partys und gesellige Abende. Ein Outdoor-Bereich ergänzt das neue Herzstück des Hauses.

Alle verfügbaren Folgen