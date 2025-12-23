Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

Folge vom 23.12.2025
Neustart nach Tornado-Schock

44 Min.

Eine junge Familie verliert durch einen Tornado ihr Zuhause. Dave und Jenny helfen, die Erinnerungen zu bewahren und gleichzeitig einen Neuanfang zu gestalten. Mit viel Fingerspitzengefühl erschaffen sie ein Haus, das Geborgenheit ausstrahlt und neuen Mut schenkt.

