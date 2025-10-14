Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

Familienzuwachs

HGTVFolge vom 14.10.2025
Familienzuwachs

Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

Folge vom 14.10.2025: Familienzuwachs

45 Min.Folge vom 14.10.2025

Jenny und Dave modernisieren ein kleines Haus, das künftig Platz für eine wachsende Großfamilie bieten soll. Trotz begrenztem Budget gelingt es ihnen, den Charme des alten Gebäudes zu bewahren und gleichzeitig luxuriöse Details einzubauen. Mit viel Fingerspitzengefühl ehren sie die italienischen Wurzeln der Hausbesitzerin und schaffen einen eleganten Ort für neue Familientraditionen.

