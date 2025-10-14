Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Folge vom 14.10.2025: Familienzuwachs
45 Min.Folge vom 14.10.2025
Jenny und Dave modernisieren ein kleines Haus, das künftig Platz für eine wachsende Großfamilie bieten soll. Trotz begrenztem Budget gelingt es ihnen, den Charme des alten Gebäudes zu bewahren und gleichzeitig luxuriöse Details einzubauen. Mit viel Fingerspitzengefühl ehren sie die italienischen Wurzeln der Hausbesitzerin und schaffen einen eleganten Ort für neue Familientraditionen.
