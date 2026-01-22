Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 3Folge 11vom 22.01.2026
Folge 11: Der Kälte entkommen

45 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 6

Trisha und Todd haben ein altes Backsteinhaus neben einem Wald gekauft. Bevor das Paar einzieht, muss das komplette Gebäude renoviert werden. Trisha legt besonderen Wert auf eine große und praktische Küche. Deshalb reißen die Handwerker eine Wand heraus und erschaffen somit ein offenes Wohnkonzept. Zudem muss das Anwesen für ihre Enkelin barrierefrei sein, da die Fünfjährige in einem Rollstuhl sitzt. Am Ende erkennen die Besitzer ihr Haus kaum wieder.

