Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

Renovierung im Eiltempo

sixxStaffel 3Folge 12vom 22.01.2026
Renovierung im Eiltempo

Renovierung im EiltempoJetzt kostenlos streamen

Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

Folge 12: Renovierung im Eiltempo

44 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 6

Jennys und Daves langjährige Freundin und Unternehmerin Twilla hat ein Haus gekauft, das die beiden Umbau-Profis in nur fünf Wochen renovieren sollen. Zunächst reißen die Handwerker die Küche heraus und installieren eine neue. Im Schlafzimmer wird der alte Teppich entfernt und das Fenster vergrößert, damit in den Raum mehr Tageslicht fällt. Zudem bauen die Profis eine Terrasse hinter dem Haus und verschönern den Garten. Twilla ist begeistert von ihrem neuen Zuhause.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
sixx
Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

Alle 1 Staffeln und Folgen