Das Tor zur VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Folge 14: Das Tor zur Vergangenheit
45 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 6
Amy und Andy haben bereits mit der Renovierung ihres neu erworbenen Hauses begonnen, allerdings haben sie schnell gemerkt, dass sie überfordert sind - und bitten deshalb Jenny und Dave um Hilfe. In dem 300 Quadratmeter großen Anwesen aus den 70er Jahren muss viel gemacht werden. Die Profis ersetzen überall den Boden, gestalten aus dem Esszimmer und der Küche einen großen Wohnraum und verschönern den Eingangsbereich.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH