Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

Zurück in die Provinz

sixxStaffel 3Folge 15vom 26.01.2026
Zurück in die Provinz

Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

Folge 15: Zurück in die Provinz

45 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 6

Tom und Sondra haben ein Haus gekauft, das etwas abgelegen liegt, und möchten es vor ihrem Einzug renovieren lassen. Da die Familie gerne Zeit in der Natur verbringt, bauen Jenny und Dave hinter dem Anwesen eine große Veranda. Im Wohnbereich bauen die Handwerker größere Fenster ein, damit der Raum heller wird. Vor der Eingangstür wird ebenfalls ein überdachter Bereich mit gemütlichen Gartenstühlen aufgebaut. Das Paar ist begeistert von ihrem neuen Zuhause.

