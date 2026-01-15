Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Folge 2: Bourbon und Leder
45 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 6
Jenny und Dave helfen Stan, seinen Traum von einem gemütlichen Zuhause zu erfüllen. Der Vater zweier Söhne wünscht sich ein Spielzimmer für seine Jungs, sowie einen Bereich für sich, an dem er mit einem Glas Bourbon entspannen kann. Jenny und Dave wollen die Räume offener gestalten und dafür entfernen sie einige Wände. Doch ihre Pläne für die Küche werden durchkreuzt, als sie auf eine tragende Wand stoßen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH