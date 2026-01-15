Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

Bourbon und Leder

sixxStaffel 3Folge 2vom 15.01.2026
Bourbon und Leder

Bourbon und LederJetzt kostenlos streamen

Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

Folge 2: Bourbon und Leder

45 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 6

Jenny und Dave helfen Stan, seinen Traum von einem gemütlichen Zuhause zu erfüllen. Der Vater zweier Söhne wünscht sich ein Spielzimmer für seine Jungs, sowie einen Bereich für sich, an dem er mit einem Glas Bourbon entspannen kann. Jenny und Dave wollen die Räume offener gestalten und dafür entfernen sie einige Wände. Doch ihre Pläne für die Küche werden durchkreuzt, als sie auf eine tragende Wand stoßen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
sixx
Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

Alle 1 Staffeln und Folgen