Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

Traumhaus am See

sixxStaffel 3Folge 4vom 16.01.2026
Traumhaus am See

Traumhaus am SeeJetzt kostenlos streamen

Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

Folge 4: Traumhaus am See

44 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 6

Kathleen und Michael haben sich ihren langersehnten Traum erfüllt und ein Haus am See gekauft. Jedoch ist das Anwesen alt und renovierungsbedürftig. Jenny, Dave und ihr Team machen sich an die Arbeit und entfernen zunächst die Wand zwischen der Küche und dem Wintergarten, um den atemberaubenden Blick aufs Wasser in den Vordergrund zu rücken. Mit einem Budget von 270.000 Dollar können die Handwerker ein wunderschönes Zuhause erschaffen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
sixx
Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

Alle 1 Staffeln und Folgen