Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Folge 9: Kleines Haus kommt ganz groß raus
45 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 6
Ashley und Bud wohnen in einem Haus, das im Jahr 1905 gebaut wurde. Obwohl das Ehepaar sein Zuhause liebt, ist die Raumaufteilung unpraktisch. Den Besitzern ist es wichtig, dass das historische Anwesen durch die Renovierung seinen Charme nicht verliert. Jenny und Dave machen sich an die Arbeit und entfernen zunächst einige Wände. Anschließend verlegen sie das Schlafzimmer, das Büro und die Küche. Am Ende erneuern die Handwerker das Dach und streichen die Außenfassade.
Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH