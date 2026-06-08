Jersey Shore Family Vacation
Folge 16: Happy Anniversary
39 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 16
Die Darsteller von Jersey Shore versprachen sich gegenseitig, gemeinsam Urlaub zu machen. Nach fünf Jahren, fünf Kindern, drei Ehen und vielen Trainingseinheiten trifft sich der Club, um das Versprechen endlich einzulösen.
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Alle Staffeln im Überblick
Jersey Shore Family Vacation
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 5, Season 5-7, Season 7-8, Season 8: MTV & © Season 4, Season 8: MTV Germany